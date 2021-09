Palma | Troy Von Balthazar Caen, 25 septembre 2021, Caen.

Palma | Troy Von Balthazar 2021-09-25 – 2021-09-25 Hôtel d’Escoville 12 Place Saint-Pierre

Caen Calvados

Dans le cadre du festival Palma, l’hôtel d’Escoville accueille un concert de Troy Von Balthazar.

Après 5 albums à officier en tant que leader charismatique du groupe de rock indé Chokebore, Troy Von Balthazar nous livre aujourd’hui son 6ème opus en solo. Les guitares saturées et les amplis grinçants ont progressivement fait place à un paysage acoustique délicat et puissant, empli de mélodies poétiques profondément lancinantes qui émanent de son monde musical intérieur qu’il décrit lui-même comme « Mid-Fi Melancholy Bliss ». Dès les premières notes de Courage, mon amour !, on reconnaît entre mille le style unique et la voix de TvB, un univers profond, aux accents tantôt minimalistes, tantôt progressifs, mais toujours superbement poétiques.

Source : Palma festival

Informations pratiquesPass sanitaire demandé pour accéder au concert.Gratuit sur inscription à bonjour@palmafestival.com

