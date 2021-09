Palma | Pan D Caen, 25 septembre 2021, Caen.

Palma | Pan D 2021-09-25 17:00:00 – 2021-09-25 Rue Caponière Chapelle du Bon sauveur

Caen Calvados

La chapelle du Bon Sauveur accueille un concert unique de Pan D dans le cadre du festival Palma.

Porté par l’alchimie de la voix de Sophie et de la guitare d’Adrien, Pan D explore un univers teinté de mélancolie et de rage, entre folk dépouillé et textures rock indé. Avec ses ballades intimistes inspirées d’artistes comme Scout Niblett, Osees, Cory Hanson ou Beak, le groupe va nous entraîner dans ses expérimentations acoustiques le temps d’un concert exceptionnel dans la chapelle du Bon-Sauveur.

Informations pratiques

Pass sanitaire demandé pour accéder au concert.

Gratuit sur inscription par mail : bonjour@palmafestival.com

Retrouvez le programme complet du festival dans notre agenda en ligne et sur le site du festival.

