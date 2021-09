Mondeville Mondeville Calvados, Mondeville Palma | In C pour 11 oscillateurs et 53 formes Mondeville Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Palma | In C pour 11 oscillateurs et 53 formes 2021-09-25

Mondeville Calvados Dans le cadre du festival Palma, la médiathèque quai des mondes accueille un concert d’In C.

Composée en 1964 par Terry Riley, In C est considérée comme l’œuvre fondatrice du courant minimaliste. À l’instar des 11 instruments acoustiques qu’on peut entendre sur la version la plus célèbre enregistrée en 1968, ce sont ici 11 oscillateurs d’un ensemble de deux synthétiseurs modulaires que Jérôme Vassereau (Pneu, La Colonie De Vacances, Binidu…) et Julien Sénélas (Funken, Awards, The Fox Heads…) ont utilisé pour proposer une version inédite, illustrée par la plasticienne Soia qui a créé un alphabet de formes, représentant chacune des 53 cellules musicales qui composent In C.

Source : Palma festival

Informations pratiquesPass sanitaire demandé pour accéder au concert.Gratuit sur inscription à bonjour@palmafestival.com

Retrouvez le programme complet du festival dans notre agenda en ligne et sur le site du festival.

Mondeville