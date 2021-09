Palma | Balades à vélo Caen, 22 septembre 2021, Caen.

Palma | Balades à vélo 2021-09-22 – 2021-09-22 Maison du Vélo 54 Quai Amiral Hamelin

Caen Calvados

Le festival Palma a imaginé des balades à vélo sur les communes de Caen et Mondeville.

Rythmées par des interventions artistiques originales, elle vous proposeront 2 parcours pour vous faire découvrir quasiment toutes les œuvres réalisées durant les six éditions du festival.

Balade CaenMercredi 22 septembre | 14hSamedi 25 septembre | 11hDimanche 26 septembre | 11h et 14h

Balade MondevilleMercredi 22 septembre | 16hSamedi 25 septembre | 16hDimanche 26 septembre | 16h

Informations pratiques

10 personnes max. – environ 1H30

Sur inscription à bonjour@palmafestival.com

bonjour@palmafestival.com https://palmafestival.com/

