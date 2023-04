Palm Beach News + Le Rayband La Dame de Canton Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Palm Beach News + Le Rayband La Dame de Canton, 5 mai 2023, Paris. Le vendredi 05 mai 2023

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 10 EUR Sur place : 12 EUR

Une note de liberté : Le groupe lyonnais […] aspire à la liberté et à la communion avec la nature. L’évasion, c’est l’impression que l’on ressent à l’écouter. Elvire Chies-Scotto pour Mood Magazin D’inspiration soul et funk, Palm Beach News c’est le souvenir mélancolique d’un été passé, le besoin de plonger dans une bulle de bonheur, une parenthèse de chaleur. Palm Beach News débute à Lyon en 2019 par une première collaboration entre Juliette Berry chanteuse du groupe et le batteur Félix Fléchet. Ils sont rapidement rejoints en studio par le bassiste et claviériste Arthur Vervier-Dasque puis par le guitariste Jules Lloret qui deviennent par la suite des membres permanents du groupe. Très influencés par le cinéma, la fiction et les ambiances sonores sont au coeur du processus de création. Ainsi chaque projet du groupe est pensé comme une histoire où musique et design sonore se mêlent pour plonger l’auditeur dans un voyage onirique. Le Rayband Nous sommes le RayBand : groupe de Pop/Soul. Notre esthétique, mélange entre moderne et vintage, rassemble de nombreuses influences comme Parcels, John Mayer, ou même The Whitest Boy Alive. De plus, nous aimons proposer une musique entraînante, rythmée, parfois fortement contrastée mais aussi liée par des sonorités multiples et une valorisation du groove. Nos morceaux sont recherchés harmoniquement, avec parfois des accords tirés du jazz et une rythmique efficace.Enfin, nous cherchons à exprimer nos sentiments à travers nos textes qui peuvent entrer en collision avec l’esthétique générale de nos compositions. Ainsi, plusieurs lectures sont possibles… La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m) Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m) Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.billetweb.fr/palm-beach-news-le-rayband

DdC Palm Beach News + Le Rayband

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Dame de Canton Adresse Quai François Mauriac Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Dame de Canton Paris

La Dame de Canton Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Palm Beach News + Le Rayband La Dame de Canton 2023-05-05 was last modified: by Palm Beach News + Le Rayband La Dame de Canton La Dame de Canton 5 mai 2023 La Dame de Canton Paris Paris

Paris Paris