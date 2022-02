Pallet’d’Arts Village des Prineaux,Le Pallet Le Pallet Catégories d’évènement: Le Pallet

Loire-Atlantique

Pallet’d’Arts Village des Prineaux,Le Pallet, 22 mai 2022, Le Pallet. Pallet’d’Arts

Village des Prineaux, Le Pallet, le dimanche 22 mai à 10:00

Les jardins, garages et préaux ouvrent leurs portes pour découvrir les talents cachés de la commune et des environs. Venez flaner dans un village du Pallet pour rencontrer exposants et artistes. L’objectif est de présenter des œuvres (sculpture, peinture, photographie, musique, arts plastiques, culinaire…) d’artistes du territoire amateurs ou professionnels. Si vous êtes intéressés pour exposer, vous pouvez envoyer une présentation de vos œuvres à [contact@mairie-lepallet.fr](mailto:contact@mairie-lepallet.fr).

Ouvert à tous.

Venez découvrir artistes en tous genres dans les jardins, garages et préaux d’un village palletais. Village des Prineaux,Le Pallet Le Pallet Le Pallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Pallet, Loire-Atlantique Autres Lieu Village des Prineaux,Le Pallet Adresse Le Pallet Ville Le Pallet lieuville Village des Prineaux,Le Pallet Le Pallet Departement Loire-Atlantique

Village des Prineaux,Le Pallet Le Pallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pallet/

Pallet’d’Arts Village des Prineaux,Le Pallet 2022-05-22 was last modified: by Pallet’d’Arts Village des Prineaux,Le Pallet Village des Prineaux,Le Pallet 22 mai 2022 Le Pallet Le Pallet Le Pallet Village des Prineaux

Le Pallet Loire-Atlantique