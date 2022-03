PALISSO’QUARTET Le Baiser Salé, 15 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 15 avril 2022

de 21h30 à 00h00

payant

D’un tempérament dynamique et enjoué, le jazz de Renaud Palisseaux ne résiste pas longtemps aux rythmes festifs et envoûtants de la musique afro-cubaine.

Dans l’alcôve d’une discographie de grande qualité, on peut y apprécier tant ses talents d’interprète que de compositeur, où sont exploitées mélodie, énergie et inventivité. Après une solide formation musicale en jazz à l’American School of Paris, Manhattan School of New York, Bill Evans Academy Paris et en musique afro-cubaine à l’Ecole Nationale Des Arts de La Havane, Renaud Palisseaux a gravi la scène européenne et internationale aux côtés de Orlando Poleo, Georges Paczynski, Felipe Cabrera, Chico et les Gipsy. Le “Palisso Quartet” c’est aussi une équipe de folie : le pianiste Renaud Palisseaux, le trompettiste hors pair Sylvain Gontard, le batteur Christophe Bras et l’expert du jazz afro-cubain le contrebassiste Juan-Sebastien Jimenez.

Renaud Palisseaux piano, Sylvain Gontard trompette, Juan-Sebastien Jimenez cbasse, Christophe Bras batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : + 33 1 42 33 37 71 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

Concert;Musique

Date complète :

2022-04-15T21:30:00+01:00_2022-04-15T00:00:00+01:00

bs