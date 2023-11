Marché aux truffes de Martel Palis de la Raymondie Martel, 16 décembre 2023, Martel.

Martel,Lot

L’Association des trufficulteurs de la région de Martel vous propose son marché aux Truffes de Martel

Puissance et délicatesse.

2023-12-16 09:30:00 fin : 2023-12-16 12:30:00. .

Palis de la Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie



The Association des trufficulteurs de la région de Martel presents its Truffle Market in Martel

Power and delicacy

La Asociación de Truficultores de la región de Martel presenta su Mercado de la Trufa de Martel

Potencia y delicadeza

Die Association des trufficulteurs de la région de Martel bietet Ihnen ihren Trüffelmarkt in Martel an

Kraft und Zartheit

