Palimpseste (sostenuto) Place Carli Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement

2022-05-06 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00 Place Carli Conservatoire National de Région Pierre Barbizet

Vendredi 6 mai :

Vernissage > à partir de 18h00



Ouverture de l’installation pendant le festival :

du dimanche 8 au dimanche 15 mai

tous les jours (sauf mercredi 11 mai) > de 15h00 à 18h00



Ouverture nocturne :

Samedi 7 mai > de 17h00 à 1h00

pour la Nuit des légendes, un évènement dans la cadre du Bicentenaire du Conservatoire en partenariat avec Marseille Concerts.

Entrée Payante

—



Au cœur du Palais des Arts abritant le Conservatoire Pierre Barbizet, un ensemble de pianos Boisselot du XIXe siècle est mis en résonance par un dispositif électroacoustique. Disparue au début du siècle dernier, la prestigieuse manufacture de pianos marseillaise a notamment contribué à l’évolution de l’instrument par la mise au point, dès 1843, du « piano à sons soutenus à volonté » grâce à l’invention de la pédale sostenuto.



Ici, un programme informatique dédié contrôle en direct des jeux de feedbacks entre microphones et haut-parleurs. Les capots des claviers demeurent fermés tandis que les couvercles des pianos sont levés et les pédales forte tenues enfoncées pour libérer les cordes des étouffoirs et les laisser vibrer par sympathie.



Relayant les résonances des instruments, des algorithmes de réverbération artificielle et de synthèse granulaire prolongent les sons captés par les microphones. L’installation génère des bourdons en tension harmonique avec l’espace et dont les fluctuations accompagnent les événements sonores du lieu qui sont prolongés, étirés dans le temps et laissés en suspens dans le volume architectural de la salle Magaud, ouverte à l’arpentage du public.

