PETIT MARCHÉ BIO DU JARDIN DE COCAGNE Palherets Palhers, 4 janvier 2024, Palhers.

Palhers,Lozère

Tous les jeudis, rendez-vous au jardin de Cocagne de 10h à 12h30 pour acheter les bons légumes bios de l’Association.

L’occasion d’un moment de partage avec les employés du jardin, de valoriser leur travail et d’en savoir plus sur le maraîchage bio e….

2024-01-04 fin : 2024-01-04 12:30:00. EUR.

Palherets

Palhers 48100 Lozère Occitanie



Every Thursday, go to the Cocagne garden from 10am to 12.30pm to buy the Association’s good organic vegetables.

This is an opportunity to share a moment with the garden’s employees, to value their work and to learn more about organic market gardening and its benefits….

Todos los jueves, de 10.00 a 12.30 horas, acérquese al Jardin de Cocagne para comprar las verduras ecológicas de la Asociación.

Es una oportunidad para compartir un momento con los empleados del jardín, ver el valor de su trabajo y saber más sobre la horticultura ecológica y la…

Jeden Donnerstag treffen Sie sich von 10:00 bis 12:30 Uhr im Jardin de Cocagne, um das gute Biogemüse des Vereins zu kaufen.

Die Gelegenheit, einen Moment mit den Angestellten des Gartens zu teilen, ihre Arbeit zu würdigen und mehr über den Bio-Gemüseanbau zu erfahren e…

Mise à jour le 2023-11-10 par 48 – OT Gévaudan Destination