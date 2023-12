Présentation des acquisitions du FMAC 2023 Palexpo Le Grand-Saconnex, 25 janvier 2024, Le Grand-Saconnex.

Présentation des acquisitions du FMAC 2023 25 – 28 janvier 2024 Palexpo

Début : 2024-01-25T12:00:00+01:00 – 2024-01-25T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T12:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:00:00+01:00

artgenève est un salon d’art d’envergure internationale qui se tient à Palexpo à la fin du mois de janvier depuis plus de 10 ans. Convaincu du dynamisme qui peut naître du dialogue entre galeries et institutions, il accueille des galeries internationales, ainsi que des collections institutionnelles et privées. Il consacre par ailleurs une place à des espaces indépendants et des commissaires d’exposition.

Le FMAC y présente les acquisitions de l’année, toutes pratiques et générations d’artistes confondues, sans regard curatorial.

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex

Julien Gremaud, stand FMAC à artgeneve 2023