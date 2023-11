L’exposition féline internationale Palexpo Le Grand-Saconnex, 18 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

L’exposition féline internationale 18 et 19 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

L’exposition féline internationale réunira, les 18 et 19 novembre 2023, plus de 368 races et variétés de chats pour quelque 1’000 jugements, au cœur des Automnales. Concours de beauté mythique, il conviera plus de 20 juges venu·es des quatre coins du globe pour récompenser les plus beaux chats, toutes races confondues. Passionné·es ou visiteur·ses curieux·ses : ne manquez pas la présence de ces félins tout simplement… uniques !

Les animaux non-inscrits ne sont pas admis dans les halles d’exposition.

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 http://www.palexpo.ch [{« type »: « link », « value »: « https://automnales.ch/exposition-feline-internationale/ »}] [{« link »: « https://automnales.ch/exposition-feline-internationale/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palexpo/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

Tomek Gola