L’exposition canine internationale Palexpo Le Grand-Saconnex, 18 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

L’exposition canine internationale 18 et 19 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

Plus grande exposition canine de Suisse, l’exposition canine internationale se déroulera aux Automnales du 17 au 19 novembre 2023 et rassemblera cette année plus de 6’000 chiens de 200 races différentes qui défileront sous les yeux d’un jury professionnel mais aussi d’un public enthousiaste !

Durant trois jours, les visiteur·ses pourront découvrir et contempler les plus beaux spécimens sur différents rings de concours mais aussi assister à la grande finale – le Best in Show – sur le Ring d’honneur ! En parallèle, un village de boutiques proposera un beau panel de produits destinés aux chiens.

Les animaux non-inscrits ne sont pas admis dans les halles d’exposition.

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

