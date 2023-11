Le salon des thérapies naturelles Palexpo Le Grand-Saconnex Catégorie d’Évènement: Le Grand-Saconnex Le salon des thérapies naturelles Palexpo Le Grand-Saconnex, 17 novembre 2023, Le Grand-Saconnex. Le salon des thérapies naturelles 17 – 19 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit Le salon des thérapies naturelles s’installera pour la deuxième année au cœur des Automnales pour trois jours dédiés à la découverte des médecines naturelles et des thérapies alternatives. Le savoir-faire ancestral et la vision holistique de ces spécialités trouvent à nouveau leur place dans nos pratiques quotidiennes nous vous invitons à les (re)découvrir aux Automnales du 17 au 19 novembre 2023. Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 http://www.palexpo.ch [{« type »: « link », « value »: « https://automnales.ch/salon-des-therapies-naturelles/ »}] [{« link »: « https://automnales.ch/salon-des-therapies-naturelles/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palexpo/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T10:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00

2023-11-17T10:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

