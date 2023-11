La Brocante de Genève et le salon du vinyl et CD Palexpo Le Grand-Saconnex, 17 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

La Brocante de Genève et le salon du vinyl et CD 17 – 19 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

Rendez-vous inédit qui va ravir tous·tes les amoureux·ses d’objets anciens et de perles rares, la Brocante de Genève et le salon du vinyl et CD rejoint les Automnales et investira toute la halle 4 du 17 au 19 novembre 2023. Sur 15’000m2, plus de 200 exposant·es vous présenteront leur magnifique sélection de meubles, d’objets de décoration et de vêtements que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Univers classique, vintage et design : il y en aura pour tous les goûts et tous les styles !

Un espace dédié aux vinyles proposera également des milliers de disques, de CD et de cassettes mais aussi des jukebox et des chaînes Hi-Fi vintage ou modernes. L’occasion de faire un saut dans le temps et d’expliquer aux plus jeunes qu’il fût une époque où il fallait s’armer d’un stylo pour rembobiner ses « K7 » audio !

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 http://www.palexpo.ch [{« type »: « link », « value »: « https://automnales.ch/brocante-de-geneve-et-le-salon-du-vinyl-et-cd/ »}] [{« link »: « https://automnales.ch/brocante-de-geneve-et-le-salon-du-vinyl-et-cd/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palexpo/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T10:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

Dakota Events