Automnales Beer Festival Palexpo Le Grand-Saconnex, 15 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

Automnales Beer Festival 15 – 19 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

Mercredi et jeudi : entrée gratuite pour tous·tes

Nouveau rendez-vous dédié à tous les « beer lovers » et amateur·rices de boissons artisanales, l’Automnales Beer Festival s’installera aux Automnales du 15 au 19 novembre 2023. Mis sur pied par les organisateur·rices du Geneva Beer Festival, il rassemblera, sur plus de 1’000m2, des dizaines d’artisan·es suisses et étranger·ères dans une ambiance conviviale et festive.

La bière artisanale sera bien évidemment célébrée mais pas que ! Seront également mis à l’honneur des vins naturels ou des boissons sans alcool comme le kombucha.

L’occasion de découvrir et de déguster des boissons 100% authentiques mais aussi d’échanger avec des passionné·es d’ici et d’ailleurs… sans pression !

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 http://www.palexpo.ch [{« type »: « link », « value »: « https://automnales.ch/automnales-beer-festival/ »}] [{« link »: « https://automnales.ch/automnales-beer-festival/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palexpo/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T11:00:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

Geneva Beer Festival