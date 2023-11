Le salon du mariage Palexpo Le Grand-Saconnex, 11 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

Le salon du mariage 11 et 12 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

Élégant et inspirant, le salon du mariage se tiendra aux Automnales du 11 au 12 novembre 2023. Lové dans un espace cocon propice aux échanges, il est l’événement à ne pas manquer pour rencontrer les différents prestataires qui vous accompagneront dans la préparation de votre jour J.

Chaque couple étant unique et chaque besoin étant différent, le salon du mariage offre aux futur·es marié·es une palette complète pour une organisation en toute sérénité et des noces sur-mesure. Wedding planner, décorateur·rices, cake designer, fleuristes et bien d’autres professionnel·les talentueux·ses attendent de vous rencontrer pour partager leur passion et vous prodiguer des conseils adaptés !

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T20:00:00+01:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T20:00:00+01:00

