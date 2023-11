Les 10 km de Palexpo Palexpo Le Grand-Saconnex, 11 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

Les 10 km de Palexpo Samedi 11 novembre, 08h30 Palexpo Les inscriptions ouvriront prochainement.

Vous ne savez pas encore ce que vous ferez le samedi 11 novembre ? Nous si ! Vous enfilerez vos baskets de running et rejoindrez les quelque 500 participants et participantes réuni·es pour les mythiques 10 km de Palexpo !

Relais indoor unique en Suisse, cette course aussi fun qu’énergisante se déroule dans les halles des Automnales encore vides, quelques heures seulement avant que les événements parallèles et les animations ne s’éveillent !

Les inscriptions ouvriront prochainement.

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 http://www.palexpo.ch [{« type »: « link », « value »: « https://automnales.ch/10km/ »}] [{« link »: « https://automnales.ch/10-km-de-palexpo/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palexpo/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T08:30:00+01:00 – 2023-11-11T10:00:00+01:00

2023-11-11T08:30:00+01:00 – 2023-11-11T10:00:00+01:00

Tomek Gola