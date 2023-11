Bébé, junior et nous Palexpo Le Grand-Saconnex, 10 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

Bébé, junior et nous 10 – 12 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

Organisé dans un espace ouvert en halle 4, Bébé, junior et nous est un événement family friendly qui se tiendra du 10 au 12 novembre 2023, au cœur des Automnales. Destiné à toutes les familles, il accueillera les enfants de 0 à 12 ans ainsi que les parents et futurs parents.

Les plus jeunes adoreront participer aux nombreuses activités et animations adaptées à leur âge, tandis que les parents pourront rencontrer des professionnel·les de la maternité, de l’enfance et de la parentalité. Une sortie ludique et unique à ne surtout pas manquer !

