Le salon de la voiture d’occasion Palexpo Le Grand-Saconnex Catégorie d’Évènement: Le Grand-Saconnex Le salon de la voiture d’occasion Palexpo Le Grand-Saconnex, 10 novembre 2023, Le Grand-Saconnex. Le salon de la voiture d’occasion 10 – 12 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit Le traditionnel salon de la voiture d’occasion, organisé par l’Association pour la Promotion de la Voiture d’Occasion, se déroulera pour la troisième fois du 10 au 12 novembre 2023 aux Automnales.

Animé par des professionnel·les reconnu·es qui vous présenteront une offre généreuse d'automobiles à des prix et des conditions très attractifs, cet événement unique en Suisse est le lieu incontournable pour céder à (tous) vos désirs. Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218

2023-11-10T10:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

Détails Catégorie d'Évènement: Le Grand-Saconnex

