Stock armée Palexpo Le Grand-Saconnex, 10 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

Stock armée 10 – 19 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

Du lundi au jeudi : entrée gratuite pour tous·tes

Avec sa sélection de plus de 500 articles, neufs ou d’occasion à prix défiant toute concurrence, le plus grand déstockage militaire de l’Armée suisse et d’articles de camping est de retour du 10 au 19 novembre 2023, dans le cadre des Automnales, pour vous ravitailler en pépites remplies d’histoires.

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 http://www.palexpo.ch [{« type »: « link », « value »: « https://automnales.ch/stock-armee/ »}] [{« link »: « https://automnales.ch/stock-armee/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palexpo/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T10:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

Tomek Gola