Le salon du vélo et de la mobilité 10 – 12 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

Pour la troisième année consécutive, le salon du vélo et de la mobilité s’installera aux Automnales du 10 au 12 novembre 2023. Rendez-vous dynamique et ludique qui encourage une mobilité plus douce et vertueuse, il se déploiera sur plus de 6’000 m2 en compagnie de près de 50 exposant·es pour vous proposer une programmation aussi fun que conviviale.

Animations originales, shows, compétition, tests de vélos en toute sécurité ou encore circuit spécialement pensé pour les enfants : les raisons pour se (re)mettre en selle et pédaler vers un environnement plus durable et responsable seront nombreuses ! Alors à vos casques, prêts, venez !

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T10:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T20:00:00+01:00

