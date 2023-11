Road Trip Expo Palexpo Le Grand-Saconnex, 10 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

Road Trip Expo 10 – 12 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

Premier salon suisse romand dédié aux passionné·es de voyages en van, de véhicules de loisirs et de slow tourisme, Road Trip Expo s’installera de nouveau aux Automnales du 10 au 12 novembre 2023. Véritable phénomène de société, la « van-life » séduit de plus en plus d’adeptes de tous horizons qui se retrouvent autour d’une même expérience unique : découvrir le monde et renouer avec la nature en toute liberté !

Conquis·es ou curieux·ses de ce mode de voyage (et de vie) ? Avant de prendre la route, faites une halte à Road Trip Expo pour rencontrer les acteur·rices majeur·es du secteur qui vous permettront de concrétiser vos rêves d’aventure ! Avec sa programmation aussi généreuse qu’enrichissante, Road Trip Expo vous donnera toutes les clés pour vous évader en toute sérénité. À vous la liberté au rythme des saisons !

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 http://www.palexpo.ch [{« type »: « link », « value »: « https://automnales.ch/road-trip-expo/ »}] [{« link »: « https://automnales.ch/road-trip-expo/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palexpo/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T10:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T20:00:00+01:00

Tomek Gola