Les Automnales Palexpo Le Grand-Saconnex, 10 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

Les Automnales 10 – 19 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

Du lundi au jeudi : entrée gratuite pour tous·tes

Événement aussi joyeux que chaleureux, les Automnales vous invitent du 10 au 19 novembre 2023 à vivre des parenthèses uniques en solo, en famille ou entre ami·es. Au programme de ce rendez-vous créatif et inspirant ? Dix jours rythmés par 17 événements parallèles, une foule d’animations, de nombreux restaurants et bars et la présence de centaines d’exposant·es. Hôte d’honneur 2023, l’IMAD, l’Institution genevoise de maintien à domicile, proposera une expérience immersive passionnante et essentielle pensée pour tous·tes.

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T10:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

Tomek Gola