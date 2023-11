Swiss Boat Show Palexpo Le Grand-Saconnex, 10 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

Swiss Boat Show 10 – 12 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

Du 10 au 12 novembre 2023, le Swiss Boat Show célèbrera sa 10e édition ! Événement nautique emblématique de Suisse, ce rendez-vous dédié à tous·tes les féru·es de sports et de loisirs nautiques jettera de nouveau l’ancre aux Automnales avec une programmation aussi séduisante que dynamique !

Avec près de 130 exposant·es expert·es et passionné·es incarnant la richesse de la filière nautique et de nombreuses animations pensées pour tous·tes les visiteur·ses, nul doute que cette nouvelle édition du Swiss Boat Show va vous donner l’eau… à la bouche !

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T10:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T20:00:00+01:00

Tomek Gola