Montagne et outdoor 10 – 12 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

Vous souhaitez ralentir et prendre une belle bouffée d’oxygène ou au contraire faire grimper votre taux d’adrénaline ? Venez déconnecter à Montagne et outdoor, le seul événement de cette envergure en Suisse qui met à l’honneur la montagne, les sports et les activités de plein air !

Organisé du 10 au 12 novembre 2023 durant les Automnales, Montagne et outdoor conviera de nombreuses destinations ainsi que différent·es organisateur·rices d’activités et proposera une généreuse offre de matériel à des prix défiant toute concurrence. Sa librairie et ses ouvrages seront le point de départ vers de magnifiques aventures en terres inconnues tandis que son inimitable chalet sera la promesse de pauses gourmandes autour de délicieuses raclettes !

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T10:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T20:00:00+01:00

Tomek Gola