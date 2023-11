Le salon de l’art du mouvement Palexpo Le Grand-Saconnex, 10 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

Le salon de l’art du mouvement 10 – 19 novembre Palexpo Tarif standard (dès 18 ans) : 10 CHF en ligne (sur place 15 CHF)

Tarif réduit (AVS, AI, étudiant·es et jeunes dès 14 ans) : gratuit en ligne (sur place 5 CHF)

Enfants de moins de 14 ans : gratuit

Du lundi au jeudi : entrée gratuite pour tous·tes

Du 10 au 19 novembre 2023, plongez dans un univers où le mouvement devient une véritable œuvre d’art en compagnie d’artistes et de sportif·ves venu·es du monde entier ! Depuis plus de dix ans, cet événement exceptionnel fait vibrer les Automnales en présentant une multitude de disciplines sportives et artistiques.

Danseur·ses, athlètes, peintres, tatoueur·ses, sculpteur·rices … elles et ils donneront vie à l’art en mouvement, vous transportant dans un tourbillon d’émotions et de créativité.

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T10:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

Tomek Gola