Le Cook’n’show, le plus grand événement gastronomique de Suisse romande, revient pour la quatrième année, du 10 au 19 novembre 2023, au cœur des Automnales.

Cheffes et chefs renommé·es, associations éducatives, enseignes innovantes et acteurs et actrices régionaux·ales se retrouveront sur quatre espaces gourmands : le marché des saveurs, l’atelier des saveurs, la table des saveurs et le lounge VIP.

L’espace gourmand des Automnales promet une expérience culinaire exceptionnelle !

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T10:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

