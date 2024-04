Palettes végétales, des pigments naturels : animation au Jardin botanique au Muséum de Toulouse. Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum) Toulouse, dimanche 2 juin 2024.

Palettes végétales, des pigments naturels : animation au Jardin botanique au Muséum de Toulouse. Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 10h30, 14h00 Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum) Entrée libre et gratuite au Jardin botanique Henri Gaussen de 10h à 18h. Accès direct par le Jardin des Plantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Chaque année, le premier week-end de juin célèbre tous les jardins grâce à la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins. L’édition 2024 s’ouvre sur des dimensions sensorielles.

Le Muséum de Toulouse vous propose à cette occasion un programme varié pour toute la famille: visites, ateliers et lectures, vous permettront d’arpenter le Jardin Botanique Henri Gaussen à la découverte des pigments, des odeurs et des saveurs, sous le prisme de la chimie et de la perception humaine.

Quelles molécules confèrent aux plantes ces propriétés et comment l’homme à su les exploiter dans le cadre de la cosmétique et de la séduction ?

Entrée libre et gratuite au Jardin botanique Henri Gaussen de 10h à 18h. Accès direct par le Jardin des Plantes.

Ateliers, visites et animations gratuites, en accès libre ou sur inscription – voir détails ci-dessous.

Animations : Palettes végétales, des pigments naturels

Animation sur les plantes tinctoriales.

→ Accès libre, tous publics à partir de 7 ans.

Dimanche 2 juin 2024

En continu de 10h30 à 12h et de 14h à 17h

Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum) Muséum de Toulouse, 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 82 52 59 70 http://jardin-botanique.ups-tlse.fr [{« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/le-jardin-botanique/ »}] Agréé JBFPF (jardin botanique de France et des pays francophones), le jardin en spirale ethnobotanique de 5 000 m2 permet une redécouverte de la vie des plantes adaptées aux milieux, une exploration des relations entre monde végétal et monde animal et des phénomènes démontrant l’unité du monde vivant. Collection botanique de 1 000 taxons incluant les plantes menacées de Midi-Pyrénées qui prend place sur une spirale ethnobotanique, subdivisée en plusieurs thèmes. Collections en serre : forêt tropicale, plantes des milieux arides, carnivores, tropicales à usages médicinal, alimentaire ou industriel. Collections d’agrumes.

Ouvert toute l’année. Entrée par le jardin des Plantes, 35 allées Jules-Guesde (côté Muséum). Parking à proximité, animaux non admis.

©Université Paul Sabatier