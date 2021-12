Saint-Juéry Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, Tarn Palette, le musée des couleurs Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Tarn

Palette, le musée des couleurs Médiathèque de Saint-Juéry, 8 janvier 2022, Saint-Juéry. Palette, le musée des couleurs

du samedi 8 janvier 2022 au samedi 26 mars 2022 à Médiathèque de Saint-Juéry

Une exposition pour découvrir toutes les subtilités de la couleur en déambulant autour de reproductions d’œuvres d’art célèbres. Une sélection de jeux, puzzles, memory et un quiz numérique sont mis à disposition des petits et des grands afin de jouer avec les œuvres tout en les observant en détail. _Tout public._

Entrée libre

Exposition par Caroline Desnoëttes, avec le soutien de la Réunion des Musées Nationaux et en partenariat avec la médiathèque départementale du Tarn Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T09:00:00 2022-01-08T12:00:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T17:30:00;2022-01-11T14:30:00 2022-01-11T18:30:00;2022-01-12T09:00:00 2022-01-12T12:00:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T18:30:00;2022-01-13T14:30:00 2022-01-13T18:30:00;2022-01-14T14:30:00 2022-01-14T18:30:00;2022-01-15T09:00:00 2022-01-15T12:00:00;2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T17:30:00;2022-01-18T14:30:00 2022-01-18T18:30:00;2022-01-19T09:00:00 2022-01-19T12:00:00;2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T18:30:00;2022-01-20T14:30:00 2022-01-20T18:30:00;2022-01-21T14:30:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-22T09:00:00 2022-01-22T12:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T17:30:00;2022-01-25T14:30:00 2022-01-25T18:30:00;2022-01-26T09:00:00 2022-01-26T12:00:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T18:30:00;2022-01-27T14:30:00 2022-01-27T18:30:00;2022-01-28T14:30:00 2022-01-28T18:30:00;2022-01-29T09:00:00 2022-01-29T12:00:00;2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T17:30:00;2022-02-01T14:30:00 2022-02-01T18:30:00;2022-02-02T09:00:00 2022-02-02T12:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T18:30:00;2022-02-03T14:30:00 2022-02-03T18:30:00;2022-02-04T14:30:00 2022-02-04T18:30:00;2022-02-05T09:00:00 2022-02-05T12:00:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T17:30:00;2022-02-08T14:30:00 2022-02-08T18:30:00;2022-02-09T09:00:00 2022-02-09T12:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:30:00;2022-02-10T14:30:00 2022-02-10T18:30:00;2022-02-11T14:30:00 2022-02-11T18:30:00;2022-02-12T09:00:00 2022-02-12T12:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T17:30:00;2022-02-15T14:30:00 2022-02-15T18:30:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T12:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T18:30:00;2022-02-17T14:30:00 2022-02-17T18:30:00;2022-02-18T14:30:00 2022-02-18T18:30:00;2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T12:00:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T17:30:00;2022-02-22T14:30:00 2022-02-22T18:30:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T12:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:30:00;2022-02-24T14:30:00 2022-02-24T18:30:00;2022-02-25T14:30:00 2022-02-25T18:30:00;2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T12:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T17:30:00;2022-03-01T14:30:00 2022-03-01T18:30:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T12:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:30:00;2022-03-03T14:30:00 2022-03-03T18:30:00;2022-03-04T14:30:00 2022-03-04T18:30:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T17:30:00;2022-03-08T14:30:00 2022-03-08T18:30:00;2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:30:00;2022-03-10T14:30:00 2022-03-10T18:30:00;2022-03-11T14:30:00 2022-03-11T18:30:00;2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-15T14:30:00 2022-03-15T18:30:00;2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:30:00;2022-03-17T14:30:00 2022-03-17T18:30:00;2022-03-18T14:30:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-22T14:30:00 2022-03-22T18:30:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:30:00;2022-03-24T14:30:00 2022-03-24T18:30:00;2022-03-25T14:30:00 2022-03-25T18:30:00;2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Juéry, Tarn Autres Lieu Médiathèque de Saint-Juéry Adresse Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Ville Saint-Juéry lieuville Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry