Durant un mois, une exposition de reproductions en grand format d’œuvres d’artistes locaux habillera les rues d’Arnouville : du 5 février au 6 mars. Peinture, sculpture, gravure, photo… sur la thématique : Avatars et métamorphoses. Des performances live d’artistes professionnels seront également proposées à l’Espace Fontaine. Retrouvez le programme ici : [https://www.arnouville95.fr/agenda/palette-dartistes-exposition-hors-les-murs](https://www.arnouville95.fr/agenda/palette-dartistes-exposition-hors-les-murs)

Espace Fontaine 1 rue Boishue Arnouville

