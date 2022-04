Palet Deiz Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Palet Deiz Bannalec, 30 avril 2022, Bannalec. Palet Deiz Lieu-dit L’Île Halle André Duval Bannalec

2022-04-30 13:45:00 – 2022-04-30 Lieu-dit L’Île Halle André Duval

Bannalec Finistère Bannalec Tournoi de palet breton, sur planche en bois, en doublette.

Inscription 5€/personne dès 13h45

Début du tournoi à 14h.

Buvette et petite restauration

