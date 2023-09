Visite d’un complexe multi-activités Palestra Chaumont, 16 septembre 2023, Chaumont.

Visite commentée du complexe multi-activités Palestra.

Vous pouvez également effectuer une visite gratuite sur inscription à l’adresse mail : palestra@agglo-chaumont.fr.

Palestra 5 Rue Antoine Saint-Exupéry, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 06 07 68 60 28 Cet équipement multi activités est également un centre aquatique et sportif et de spectacles.

Palestra est labellisé centre de préparation aux Jeux olympiques de 2024. parking de 500 places

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Agglomération de Chaumont