Palestiniennes Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris, 5 mars 2024, Paris.

Le mardi 05 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Projection du film Palestinienne – VOSTFR, de Mariette Auvray, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice

Un film de Mariette Auvray

La réalisatrice Mariette Auvray nous emmène, d’Israel à la Cisjordanie à la rencontre de jeunes femmes palestiniennes qui racontent leur culture et leur identité. Activistes, féministes, entrepreneuses, artistes…Toutes illustrent à leur manière la scène underground palestinienne, une génération de filles qui réinventent leur résistance culturelle et politique en 2020. La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

A propos de la réalisatrice

Mariette Auvray est une réalisatrice et musicienne française, titulaire d’un Master de Cinéma et diplômée de l’ENSAD Paris. Depuis 2004, sa pratique artistique se concentre sur la réalisation de documentaires de création, de films-poèmes expérimentaux et de clips musicaux, avec une perspective féministe.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/palestiniennes-de-mariette-auvray/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam?locale=fr_FR https://www.facebook.com/institut.cultures.islam?locale=fr_FR https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/palestiniennes-de-mariette-auvray/

Palestiniennes de Mariette Auvray (2020)