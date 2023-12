Palestine : une lecture géopolitique de la guerre L’Institut du Monde Arabe Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 13 décembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans la limite des places disponibles

L’objectif de cette rencontre : mettre en lumière les enjeux géopolitiques de la guerre qui oppose Israël au Hamas, en l’inscrivant dans un continuum historique de plus de soixante-quinze ans.

Les répercussions à échelle internationale de l’attaque du 7 octobre et de la riposte israélienne sont encore difficiles à mesurer tant l’onde de choc est forte. États-Unis, Qatar, Égypte, Hezbollah libanais, Iran sont à divers degrés les acteurs de cette guerre, parfois malgré eux. L’incertitude demeure sur la possibilité d’éviter un embrasement régional, voire mondial. D’ores et déjà, cette crise semble creuser le fossé entre Orient et Occident, accroître l’influence de la Russie et de la Chine et rebattre les cartes de l’ordre multilatéral.

Rencontre modérée par Benjamin Barthe, journaliste, spécialiste du Proche-Orient, chef adjoint du service international du quotidien le Monde. Benjamin Barthe a été le correspondant Moyen-Orient de ce journal, à Beyrouth, entre 2014 et 2021. Il a reçu le prix Albert Londres en 2008 pour une série d’articles sur la bande de Gaza. Il est l’auteur de Palestine, une nation en morceaux (Editions du Cygne, 2009) et de Ramallah Dream (La Découverte, 2011).

