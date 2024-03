PALESTINE – SYRIE ✊TERRES DE REVOLTES La Parole Errante Montreuil, samedi 16 mars 2024.

PALESTINE – SYRIE ✊TERRES DE REVOLTES À l’occasion de l’anniversaire de la révolution syrienne et en l’honneur de la lutte du peuple palestinien en Palestine 16 et 17 mars La Parole Errante Entrée à prix libre

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T22:00:00+01:00

Palestine – Syrie, Terres de Révoltes : concerts, projections, discussions et repas à l’occasion de l’anniversaire de la révolution syrienne et en l’honneur de la lutte du peuple palestinien en Palestine, en Syrie et ailleurs.

Samedi 16 mars :

15h : projection du film « 194. Nous, les enfants du camp » de Samer Salameh suivi d’une discussion

17h30 : Palestine et Syrie : libération commune ? Discussion avec Wafa Mustafa et Yassin al-Haj Saleh (en ligne)

19h00 : Dîner

20h30 : Concerts et dj-set

Dimanche 17 mars :

12h : Brunch

14h : La révolte de Sweida depuis 2023 ! Présentation et discussion avec le collectif Interstices

16h : Projection des courts-métrages (plus d’infos à venir)

18h : Concert du groupe Sarab

En collaboration avec Festival Ciné Palestine / Avec des prises de paroles d’Urgence Palestine.

Une partie des fonds est destiné à des associations palestiniennes.

La Parole Errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

93100 Montreuil