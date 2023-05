Le marais la nuit : à la découverte des chauves-souris Paléospace – Musée de France LUC-SUR-MER Catégorie d’Évènement: Luc-sur-Mer Le marais la nuit : à la découverte des chauves-souris Paléospace – Musée de France, 29 juillet 2023, LUC-SUR-MER. Le marais la nuit : à la découverte des chauves-souris 29 juillet et 26 août Paléospace – Musée de France Tarif de base 13,00 Adulte (dès 15 ans) Tarif réduit 9,50 Demandeur d’emploi, PMR, Pass Education, étudiant post bac de moins de 26 ans Tarif enfant 9,50 4-14 ans Gratuit – 4 ans Paléospace – Musée de France LUC-SUR-MER LUC-SUR-MER 02 31 81 77 60 [{« type »: « link », « value »: « https://paleospace-villers.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T22:30:00+02:00 – 2023-07-30T00:30:00+02:00

2023-08-26T22:30:00+02:00 – 2023-08-27T00:30:00+02:00 Salmar – Pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Luc-sur-Mer Autres Lieu Paléospace - Musée de France Adresse LUC-SUR-MER Ville LUC-SUR-MER Lieu Ville Paléospace - Musée de France LUC-SUR-MER

Paléospace - Musée de France LUC-SUR-MER https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luc-sur-mer/

Le marais la nuit : à la découverte des chauves-souris Paléospace – Musée de France 2023-07-29 was last modified: by Le marais la nuit : à la découverte des chauves-souris Paléospace – Musée de France Paléospace - Musée de France 29 juillet 2023 Luc-sur-Mer Paléospace - Musée de France LUC-SUR-MER

LUC-SUR-MER