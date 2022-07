Paléolithique Story, 6 décembre 2022, .

Paléolithique Story



2022-12-06 – 2022-12-10

10 37 Après Western accueilli au Gymnase en 2019, Mathieu Bauer nous plonge dans l’histoire avant l’histoire, déambulant entre le paléolithique supérieur et le néolithique, soit plus de six mille années avant notre ère.



C’est le pari complètement dingue de cet artiste à la fois auteur, metteur en scène et musicien qui se décrit lui-même comme une sorte de chasseur-cueilleur, un curieux promeneur ne sachant quel chemin emprunter mais toujours désireux d’y glaner des sujets aussi vastes que variés. Suivant une démarche artistique qui assume une notion d’aléatoire et témoigne d’une forte passion pour l’inconnu, il chemine avec une bande de fidèles acteurs aux multiples facettes et talents, vers les lointaines origines de l’organisation sociale et humaine qui est la nôtre.



Sous-titre : (comment avons-nous pu nous retrouver si coincés?)

Conception et mise en scène : Mathieu Bauer

Composition musicale et collaboration artistique : Sylvain Cartigny

Assistanat à la mise en scène : Anne Soisson

Scénographie et costumes : Chantal de La Coste

Texte : Lazare Boghossian, Marion Stenton et un montage de textes pré-existants



Avec Emma Liégeois, Romain Pageard, Gianfranco Poddighe

et les musiciens Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, Lawrence Williams



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs.

Paléolithique Story remonte le temps pour explorer de manière insolite et décalée les prémices de notre civilisation.

https://www.lestheatres.net/fr/a/3684-paleolithique-story

Après Western accueilli au Gymnase en 2019, Mathieu Bauer nous plonge dans l’histoire avant l’histoire, déambulant entre le paléolithique supérieur et le néolithique, soit plus de six mille années avant notre ère.



C’est le pari complètement dingue de cet artiste à la fois auteur, metteur en scène et musicien qui se décrit lui-même comme une sorte de chasseur-cueilleur, un curieux promeneur ne sachant quel chemin emprunter mais toujours désireux d’y glaner des sujets aussi vastes que variés. Suivant une démarche artistique qui assume une notion d’aléatoire et témoigne d’une forte passion pour l’inconnu, il chemine avec une bande de fidèles acteurs aux multiples facettes et talents, vers les lointaines origines de l’organisation sociale et humaine qui est la nôtre.



Sous-titre : (comment avons-nous pu nous retrouver si coincés?)

Conception et mise en scène : Mathieu Bauer

Composition musicale et collaboration artistique : Sylvain Cartigny

Assistanat à la mise en scène : Anne Soisson

Scénographie et costumes : Chantal de La Coste

Texte : Lazare Boghossian, Marion Stenton et un montage de textes pré-existants



Avec Emma Liégeois, Romain Pageard, Gianfranco Poddighe

et les musiciens Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, Lawrence Williams



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par