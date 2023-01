Paléo’Bivouac : une journée dans la vie d’un Cro-Magnon ! Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Paléo'Bivouac : une journée dans la vie d'un Cro-Magnon !
Le Grand-Pressigny
24 avril 2023
18 EUR

Montage collaboratif d'une tente en peau de rennes, expérimentation des méthodes de production du feu, fabrication d'un propulseur en bois à l'aide d'un silex et tir au propulseur sur cibles 3D. Chaque participant repart avec son propulseur et son diplôme ! Sur réservation.

grandpressigny@departement-touraine.fr
+33 2 47 94 90 20
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

