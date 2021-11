Bègles Théâtre en Miettes Bègles, Gironde “Pale temps qui passe” Théâtre en Miettes Bègles Catégories d’évènement: Bègles

N’avez-vous jamais songé à suspendre le temps? La pièce raconte une perception en constante évolution de l’humain face à une surcharge de travail toujours plus importante, créant une perte de repère en nous éloignant de nous même. Nous essayons de tout faire entrer dans une case qui devient de plus en plus étroite. Que reste-il de notre enfant intérieur? Comment nous aider à ralentir le rythme, à se déconnecter, à prendre enfin le temps? L’amour serait la solution… de soi, de l’autre, des choses simples au travers du temps qui passe. Il nous aiderait les difficultés que l’humain peut rencontrer au travers de ses méandres dictés par notre société moderne. Faut-il accepter de laisser une partie de soi mourir pour pouvoir vivre enfin?

Tarif plein 14 euros / tarif réduit 10 euros

Spectacle de danse contemporaine aux influences urbaines et classique, mêlant le corps, la musique et les textes. Théâtre en Miettes 2 rue du Prêche Bègles gironde

