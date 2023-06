+ de 4h de musique live à Faro ! Palco da Doca de Faro Faro, 21 juin 2023, Faro.

1ère édition de la Fête de la Musique à Faro, Portugal

Plus de 30 artistes et musiciens fouleront la grande sène de la marina de Faro !

Cet événement gratuit se déroulera le 21 juin à partir de 19h sur la scène de la Doca de Faro avec plus de 4h de musique en live. Des groupes francophones et lusophones se succéderont et vous proposeront divers styles musicaux.

Cet événement est organisé par l’Alliance Française de l’Algarve avec le soutien de la Mairie de Faro, de l’Ambassade de France au Portugal ainsi que de l’Associação Recreativa e Cultural de Músicos.

Au programme : pop rock, 70′-80′, folk-classique, blues…

Depuis plusieurs années, l’Alliance Française de l’Algarve organise un concert à l’occasion de la Fête de la Musique, le 21 juin. En 2022, l’association décide d’organiser son premier concert gratuit avec Benjamin Piat dans le cloître du Musée Municipal de Faro.

Pour 2023, l’Alliance Française de l’Algarve a souhaité aller encore plus loin et offrir une belle et grande Fête de la Musique, telle que nous la connaissons en France. L’objectif de l’association : inscrire le Portugal et plus précisément Faro dans la liste des 110 pays et 340 villes à célébrer la Fête de la Musique.

Palco da Doca de Faro 16, Praça Dom Francisco Gomes, 8000-168 Faro Faro 8000-168 Faro (Sé e São Pedro) Faro +351 917 097 126

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

