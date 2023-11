MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON Palce de la mairie Saint-Juire-Champgillon Catégories d’Évènement: Saint-Juire-Champgillon

Vendée MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON Palce de la mairie Saint-Juire-Champgillon, 16 décembre 2023, Saint-Juire-Champgillon. Saint-Juire-Champgillon,Vendée Marché de Noël, artisans, restauration, animations, décorations de Noël.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Palce de la mairie

Saint-Juire-Champgillon 85210 Vendée Pays de la Loire



Christmas market, craftsmen, catering, entertainment, Christmas decorations Mercado navideño, artesanos, restauración, animación, decoración navideña Weihnachtsmarkt, Handwerker, Essen und Trinken, Animationen, Weihnachtsdekorationen Mise à jour le 2023-11-24 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Saint-Juire-Champgillon, Vendée Autres Lieu Palce de la mairie Adresse Palce de la mairie Ville Saint-Juire-Champgillon Departement Vendée Lieu Ville Palce de la mairie Saint-Juire-Champgillon latitude longitude 46.5788268;-1.0280877

Palce de la mairie Saint-Juire-Champgillon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-juire-champgillon/