Marché hebdomadaire du Samedi de Camblanes et Meynac Palce de la mairie Camblanes-et-Meynac, 8 avril 2023, Camblanes-et-Meynac.

Camblanes-et-Meynac,Gironde

Le marché de Camblanes et Meynac vous accueille tout au long de l’année le samedi matin. Une vingtaine de producteurs locaux vous y attendent; fruits et légumes, boulanger pâtissiers, épices et olives, rôtisseries, fromager, fleuriste,….

2023-04-08 fin : 2023-04-08 13:00:00. .

Palce de la mairie

Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The market of Camblanes et Meynac welcomes you all year long on Saturday morning. About twenty local producers are waiting for you; fruits and vegetables, bakers, spices and olives, rotisseries, cheesemakers, florists,…

El mercado de Camblanes y Meynac le acoge todo el año los sábados por la mañana. Una veintena de productores locales le esperan: frutas y verduras, panadería, especias y aceitunas, asadores, queserías, floristerías,…

Der Markt in Camblanes et Meynac empfängt Sie das ganze Jahr über jeden Samstagmorgen. Hier erwarten Sie rund 20 lokale Produzenten: Obst und Gemüse, Bäcker und Konditoren, Gewürze und Oliven, Braten, Käse, Blumen,…

Mise à jour le 2023-04-04 par OT de l’Entre-deux-Mers