Prix Goncourt Scelta dell’Italia 2023 21 – 24 mars Palazzo Farnese

L’Institut français, en partenariat avec l’Académie Goncourt, propose pour les élèves et les étudiants un Prix Goncourt au sein de vingt pays du monde entier, dont l’Italie depuis 2013 avec le «Premio Goncourt, la scelta dell’Italia”. A l’occasion de cet événement littéraire, les lycéen.nes des lycées italiens et des lycées français d’Italie ont l’opportunité d’approfondir leurs connaissances culturelles et linguistiques françaises par le biais de la familiarisation avec la littérature française. Ce prix permet également au/à la lauréat.e de faire traduire rapidement son roman en Italie.

Cette année, chaque lycéen.ne francophone de “Quarta” et de “Quinta”, de «Première» et «Terminale» peut prétendre à intégrer le Jury du Premio Goncourt, La Scelta dell’Italia !

Pour la première fois, trois cérémonies seront organisées en Italie, à Florence, à Rome au Palazzo Farnese et à Naples.

Palazzo Farnese piazza Farnese, 67 – 00186 ROMA Rome 00186 00186 Laz.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T08:00:00+01:00 – 2023-03-21T18:30:00+01:00

2023-03-24T08:00:00+01:00 – 2023-03-24T18:30:00+01:00

