Palazzo Centrale Università di Parma via Università 12 Parma Parma Catégorie d’évènement: Parma

Palazzo Centrale Università di Parma via Università 12 Parma, 16 mai 2022, Parma. Palazzo Centrale Università di Parma via Università 12 Parma, le lundi 16 mai à 09:00 Palazzo Centrale Università di Parma via Università 12 Parma 12 via Università, Parma Parma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Parma Autres Lieu Palazzo Centrale Università di Parma via Università 12 Parma Adresse 12 via Università, Parma Ville Parma lieuville Palazzo Centrale Università di Parma via Università 12 Parma Parma

Palazzo Centrale Università di Parma via Università 12 Parma Parma https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parma/

Palazzo Centrale Università di Parma via Università 12 Parma 2022-05-16 was last modified: by Palazzo Centrale Università di Parma via Università 12 Parma Palazzo Centrale Università di Parma via Università 12 Parma 16 mai 2022 Palazzo Centrale Università di Parma via Università 12 Parma Parma Parma

Parma