PALAYE ROYALE + YONAKA + STARBENDERS CABARET SAUVAGE, 13 février 2023, PARIS.

PALAYE ROYALE + YONAKA + STARBENDERS CABARET SAUVAGE. Un spectacle à la date du 2023-02-13 à 19:00 (2023-02-13 au ). Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

VeryShow Productions (L-R-20-9379/L-R-20-0663) présente ce concert PALAYE ROYALEA l’intersection de la brit-pop, du glam rock et de l’art punk, le groupe Palaye Royale cumule plus d’un demi-milliard de streams depuis ses débuts, et a construit une communauté extrêmement dévouée.Après être arrivés adolescents à Los Angeles, les frères Remington Leith (chant), Sebastian Danzig (guitare) et Emerson Barrett (batterie), originaires de Las Vegas, ont fait leur trou dans l’impitoyable scène rock de LA. Après avoir joué des basement shows tandis qu’ils vivaient dans leur voiture, ils se retrouvent rapidement en tête d’affiche dans des arenas aux quatre coins du monde, et en tournée avec des stars telles que Yungblud.Le groupe s’apprête à dévoiler son quatrième album « Fever Dream », un retour aux sources composé presque exclusivement au piano, qui arrive après une pause bien méritée. Le résultat est une des créations les plus audacieuses et visionnaires de Palaye Royale, à la fois délirante et méditative.Grâce à son rock’n’roll rapide et son style incomparable, Palaye Royale a toujours proposé des concerts électrisants, pendant lesquels Remington se retrouve souvent suspendu au plafond. Qu’il joue dans des grands festivals comme Reading and Leeds, Download ou Pinkpop, ou des concerts complets à Tokyo, Londres, à Prague ou à Mexico, le groupe cherche avant tout à approfondir leur connexion avec leurs fans, affectueusement surnommés les Soldiers of the Royal Council. PALAYE ROYALE PALAYE ROYALE

CABARET SAUVAGE PARIS PARC DE LA VILLETTE Paris

