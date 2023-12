10ÈME CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL Palavas-les-Flots, 4 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Comme chaque année, la Ville de Palavas-les-Flots organise un concours des illuminations de Noël à destination des Palavasiens ! Chaque Palavasien peut donner une ambiance féerique et lumineuse à sa maison, sa façade ou son balcon. Les trois plus belles décorations seront récompensées.

Inscriptions : formulaires à déposer à l’Office de Tourisme avant le 20 décembre.

2023-12-09 fin : 2024-01-03 . .

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



As it does every year, the Ville de Palavas-les-Flots is organizing a Christmas lighting competition for Palavasians! Every Palavasian can add a magical, luminous touch to their home, facade or balcony. The three most beautiful decorations will be rewarded.

Registration: forms to be handed in at the Tourist Office before December 20

Como cada año, la ciudad de Palavas-les-Flots organiza un concurso de luces de Navidad para los palavenses Cada palavasino puede dar un toque mágico y luminoso a su casa, fachada o balcón. Se concederán premios a las tres mejores decoraciones.

Inscripciones: los formularios deben entregarse en la Oficina de Turismo antes del 20 de diciembre

Wie jedes Jahr organisiert die Stadt Palavas-les-Flots einen Wettbewerb für Weihnachtsbeleuchtung, der sich an die Einwohner von Palavas richtet! Jeder Palavasianer kann seinem Haus, seiner Fassade oder seinem Balkon eine märchenhafte und leuchtende Atmosphäre verleihen. Die drei schönsten Dekorationen werden prämiert.

Anmeldungen: Formulare bis zum 20. Dezember im Tourismusbüro abgeben

Mise à jour le 2023-12-01 par OT PALAVAS-LES-FLOTS