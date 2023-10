CONCOURS CANIN SPÉCIALITÉ OBÉISSANCE Palavas-les-Flots, 9 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Samedi 9 et Dimanche 10 décembre, dès 7h30 : Concours Canin spécialité obéissance, organisé par l’Éducation Canine Palavasienne – Chemin des 4 canaux – Infos : 06 74 69 42 34.

2023-12-09 07:30:00 fin : 2023-12-10 . .

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Saturday, December 9 and Sunday, December 10, starting at 7:30 am: Canine Obedience Competition, organized by l?Éducation Canine Palavasienne ? Chemin des 4 canaux ? Info : 06 74 69 42 34

Sábado 9 y domingo 10 de diciembre, a partir de las 7.30 h: Concurso de Obediencia Canina, organizado por Éducation Canine Palavasienne ? Camino de los 4 lagos ? Información: 06 74 69 42 34

Samstag, 9. und Sonntag, 10. Dezember, ab 7.30 Uhr: Hundewettbewerb, Spezialgebiet Gehorsam, organisiert von der Éducation Canine Palavasienne ? Chemin des 4 canaux ? Infos: 06 74 69 42 34

