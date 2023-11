LE NOUVEAU CHŒUR – LES VOIX DE MAGUELONE 2023 Palavas-les-Flots, 19 novembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

17h : Concert du Nouveau Chœur à l’occasion du Festival Les Voix de Maguelone – Cathédrale de Maguelone – Infos et réservations : 04 67 50 49 88 ou par mail à contact@cdm34.org ou sur https://www.boutique-maguelone.com/13-billetterie.

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



5pm: Concert by the Nouveau Ch?ur as part of the Festival Les Voix de Maguelone – Maguelone Cathedral – Information and reservations: 04 67 50 49 88 or by e-mail at contact@cdm34.org or on https://www.boutique-maguelone.com/13-billetterie

17.00 h: Concierto de la Nouveau Chœur en el marco del Festival Les Voix de Maguelone – Cathédrale de Maguelone – Información y reservas: 04 67 50 49 88 o por correo electrónico a contact@cdm34.org o en https://www.boutique-maguelone.com/13-billetterie

17 Uhr: Konzert des Nouveau Ch?ur anlässlich des Festivals Les Voix de Maguelone – Kathedrale von Maguelone – Infos und Reservierungen: 04 67 50 49 88 oder per E-Mail an contact@cdm34.org oder auf https://www.boutique-maguelone.com/13-billetterie

