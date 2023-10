TOURNOI DE TENNIS DE TABLE Palavas-les-Flots, 25 octobre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Tournoi de tennis de table pour les 7 -17 ans organisé par l’association avenir tennis de table Palavas Méditerranée – Gymnase Municipal (Allée des Loisirs) – Tarif : 5€ – Inscription au 06 72 04 70 81.

2023-10-25 17:30:00 fin : 2023-10-25 19:00:00. EUR.

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Table tennis tournament for 7-17 year-olds organized by the association avenir tennis de table Palavas Méditerranée – Gymnase Municipal (Allée des Loisirs) – Price: 5? – Registration: 06 72 04 70 81

Torneo de tenis de mesa para jóvenes de 7 a 17 años, organizado por la asociación avenir tennis de table Palavas Méditerranée – Gymnase Municipal (Allée des Loisirs) – Precio: 5? – Para inscribirse, llamar al 06 72 04 70 81

Tischtennisturnier für 7- bis 17-Jährige, organisiert von der Association avenir tennis de table Palavas Méditerranée – Städtisches Gymnasium (Allée des Loisirs) – Preis: 5? – Anmeldung unter 06 72 04 70 81

Mise à jour le 2023-10-12 par OT PALAVAS-LES-FLOTS